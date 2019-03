Mujeres en Carolina del Norte alzan la voz en contra de los feminicidios

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.-En conmemoración al día internacional de la mujer, activistas, niñas y madres en Carolina del Norte se reunieron en las afueras del Consulado General de México en Raleigh, para alzar la voz en contra de los feminicidios ocurridos no solo en el estado, sino en México y otras partes del Mundo.

“Queremos que nuestras compañeras de lucha en México sepan que no están solas”, indica Griselda Alonso, miembro del Comité Popular Somos Raleigh. “Desde el gabacho hay apoyo”.

Los activistas de Carolina del Norte, también conmemoraron el fallecimiento de Hania Aguilar, una niña de 13 años que fue raptada, violada y asesinada en Lumberton, Carolina del Norte, a manos de Michael Mcclellan. “Su muerte fue un feminicidio infantil”, comenta Griselda Alonso. “Ella ya no está en vida, ya no la tenemos aquí, pero como mujeres sentimos la responsabilidad de seguir hablando en su nombre, que esa lucecita que ella dejó siga prosperando para que no se minimice la violencia hacia la mujer”.