ICE alerta a comunidad en Carolina del Norte nuevamente

Jiménez piensa que lo que pudo haber hecho voltear los ojos de inmigración hacia él nuevamente, es que hace dos semanas en el condado de Oxford, Luis Alberto fue detenido por policías debido a que no respetó una señal de tránsito. De acuerdo con su declaración, los oficiales no lo remitieron a las autoridades de inmigración en ese momento, porque no estaba en el condado de Wake, donde está vigente su orden de remoción.

Jiménez confesó no querer regresar a México porque no quiere correr la suerte de su padre. “Tengo miedo de regresar a México, a mi Papá lo mataron y yo no quiero que me pase lo mismo, pero sobre todo, no quiero abandonar a mis hijos…yo soy el que mantengo la casa, con lo que gana mi esposa no alcanza para vivir. Yo me encargo de todo”.