Hispanos reportan haber sido víctimas de dos asaltos en menos de una semana en Lumberton

La familia hispana realizó el reporte cuando se percataron que el camión ya no se encontraba en el estacionamiento de la tienda. “Nosotros nos hacemos preguntas porque somos bien conocidos y nunca hemos tenido problemas con alguien”, asegura Delmi. “Yo siempre he trabajado cocinando, ya tengo mis clientes y pensé en independizarme. Estábamos haciendo las cosas bien, tramitando los permisos, ya tenemos nuestras certificaciones para cocinar”.

No obstante el robo que sufrieron el pasado martes, la familia Farias Solis se enfrentó a otro presunto hurto cuatro días después. “El sábado (12 de octubre) se metieron al jardin de mi casa, al garage y al porche”, relata Delmi. “Se llevaron unos tanques de gas, una parrilla, una sierra y otras cosas para cocinar".

De acuerdo con el relato, el 14 de octubre, el detective Williford fue asignado al caso e indicó a la familia que revisaría las cámaras cercanas a los lugares del robo, pero la familia no tiene instaladas cámaras de vigilancia ni en el negocio, ni en la tienda. “La lonchera no estaba asegurada y no hay cámaras en la tienda”, comenta la mujer originaria de Honduras.