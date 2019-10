Hispanos en Carolina del Norte orgullosos de colaborar en empresa con el primer lugar en el mundo como “El Mejor Lugar para Trabajar”

CAROLINA DEL NORTE, Durham.-“Es un orgullo ser parte de Cisco. Ser reconocidos con el #1 en el mundo en “Best Place to Work” refleja el enfoque de ser la mejor empresa para TODOS sus empleados (sin importar raza, genero, etnicidad..etc), comenta Francisco Hernández, un hispano en Carolina del Norte que labora como Sr. Manager, Global Virtual Sales & Engineering en la empresa de tecnología desde RTP.

Cisco ha sido nombrada número 1 en 2019 dentro de los mejores lugares de trabajo del mundo por Great Place to Work. Por primera vez, el gigante tecnológico encabeza la lista reemplazando a Salesforce, que cae al número 3, y el gigante hotelero mundial Hilton que ocupa el segundo lugar.

Michael C. Bush, el CEO de Great Place to Work Inc., habló del reto de pertenecer a esta lista. “Es un gran desafío construir una cultura de alta confianza que sea excelente para los empleados en muchos países de todo el mundo. Estas organizaciones tienen líderes audaces que han superado el desafío: son la vanguardia que muestra a millones de organizaciones en todo el mundo que es posible y deseable crear un gran lugar para trabajar para todos”.