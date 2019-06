Familia hispana lo pierde todo en incendio

El incendio ocurrió en los apartamentos de “Lexington on the Green” ubicados en el 4803 N New Hope Rd, en Raleigh el 19 de junio, cuando, de acuerdo con Zunilda Peña entró al baño y al salir, su departamento estaba en llamas. “Nosotros no estábamos cocinando y no sabemos exactamente cómo comenzó el fuego, en cuestión de 5 minutos ya todo estaba ardiendo, tuvimos que salir por debajo de las llamas, parece que vino de la estufa, pero están investigando”.