Daños y cortes de energía por tormenta en Raleigh

Los cortes a la electricidad y hasta un árbol que cayó justo afuera de su negocio, afectó a Bryan Josué Ramos, dueño de un taller de reparación de autos en Raleigh de acuerdo con su testimonio. “Claro que me afectó, ahorita estamos implementando generadores para poder trabajar, no tenemos corriente no podemos correr el taller sin luz”.

De acuerdo con Ramos, Duke Energy envió una comunicación en la que se comprometían a restaurar el servicio de electricidad la tarde del 30 de junio, pero al menos hasta las 11 a.m. del 1 de junio, la luz no había vuelto, motivo por el cual Juan y otros residentes del área no han podido trabajar esta mañana. “No he podido trabajar, hablaron con los de la luz para que vengan a repararla, pero desde ayer, es la hora que no vienen”.