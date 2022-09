Ver bien para aprender mejor: tres posibles problemas de la vista de tus niños que no puedes descuidar

Registro o Rastreo Visual: Dificultad para seguir líneas o frases en un texto. Los niños pierden interés en leer, dicen que las letras "brincan" o "bailan". Recaen las imágenes o videos para aprender. A veces no quieren jugar con otros niños porque no pueden cachar o patear pelotas. No tienen buena coordinación entre "ojo y mano".