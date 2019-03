Únete a Omar y Argelia en la feria de salud y la caminata de 5K

Algunas de las pruebas gratuitas que podrás realizarte en la feria de la salud son: - Presión arterial - VIH - Glucosa - Hepatitis C - Mamogramas - Exámenes de vista

El itinerario para este sábado es el siguiente:

8:30 am - Inicia registro caminata

9:00 am - Calentamiento

9:25 am - Inicia caminata

10:30 - FIN de la caminata e inicio de la feria de salud