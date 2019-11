Top 5: Museos para visitar en Los Angeles, California

Los Angeles es una ciudad espectacular en todo sentido, por sus habitantes, dimensiones, población y lugares para visitar, en que no pueden faltar los museos. El arte y sus exposiciones tiene un lugar especial en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, ubicada en California.

Los Ángeles cuenta con el reconocimiento de ser una de las metrópolis más diversas del planeta, además de uno los condados más poblados y étnicamente diversos de Estados Unidos.

A continuación, una Guía de los Museos de Los Angeles (Los Angeles Museum Guide), para visitar:

1. Museo del Holocausto de Los Angeles (Los Angeles Museum of the Holocaust)

El Museo del Holocausto de Los Ángeles (conocido por sus siglas en inglés como LAMOTH), se encuentra ubicado en el 100 The Grove Dr, Los Angeles, CA 90036, y es el museo más antiguo fundado por un sobreviviente del holocausto en Estados Unidos.



Se inició cuando un grupo de sobrevivientes del Holocausto se reunió en la Escuela Secundaria Hollywood en 1961. Se dieron cuenta que cada uno podía aportar sus vivencias y hacerle un reconocimiento a amigos y familiares perdidos recopilando objetos, documentos, fotografías, artefactos, entre otras cosas, con el objetivo de mantener fresco el pasado y poder educar a las nuevas generaciones. Fue así como decidieron contar con un espacio para compartir todo lo recopilado y brindar un homenaje.

En octubre de 2010, se abrió el museo subterráneo en Pan Pacific Park que superó los 250.000 visitantes.

2. Museo The Broad (The Broad Los Angeles Museum)

The Broad es un museo de arte contemporáneo ubicado en 221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012, en el centro de Los Ángeles, que se inauguró el 20 de septiembre de 2015. Lleva por nombre el apellido de sus fundadores Eli y Edythe Broad, quienes promovieron el museo que también acoge colecciones de arte.

The Broad ofrece entrada general gratuita a sus galerías de colecciones permanentes.



A su inauguración asistieron diversas celebridades, entre ellas: Bill Clinton, Reese Witherspoon, Matthew Perry, Heidi Klum y Larry King.

3. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Museum of Art)

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Museum of Art o LACMA, en inglés) está localizado en 5905 Wilshire Boulevard; Los Ángeles; Estados Unidos.

Es un museo que cuenta con una basta sección de arqueología romana, griega, egipcia y asiria, así como una enorme colección de arte latinoamericano y pintura europea.



Fue fundado en 1961 como Mueso de Historia, Ciencia y Arte de Los Angeles, hasta 1965 cuando se mudó y comenzó su expansión ya como LACMA.

4. Museo de la Muerte de Los Angeles (Los Angeles Museum of Murder and Mayhem)

Museum of Death es un museo con tres sedes, en Hollywood Boulevard en Hollywood, Los Ángeles y Nueva Orleans y se fundó en junio de 1995 por J. D. Healy y Catherine Shultz.

Su primera localidad se abrió en San Diego (1995), en un edificio que, según los propietarios, fue el primer depósito de cadáveres de la ciudad. Luego, fueron desalojados por su arrendador y se mudaron a Hollywood Boulevard en Los Angeles.



En su página web anuncian que los boletos de admisión al Museo de la Muerte se compran en persona a su llegada a cualquier lugar. No hay ventas anticipadas o en línea, pero advierten al público que no se preocupen: el museo no se ‘venden todos los tickets’ en ningún día.

5. Space Shuttle Endeavour (Endeavor Space Shuttle Los Angeles Museum)

Mientras estamos construyendo el hogar permanente de Endeavour, una nueva adición al Centro de Ciencias llamado Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin, Endeavour se puede ver en el Pabellón Samuel Oschin ubicado en 700 Exposition Park Dr, Los Angeles, CA 90037.



El Centro de Ciencias de California es un destino dinámico donde las familias, los adultos y los niños pueden explorar las maravillas de la ciencia a través de exhibiciones interactivas, demostraciones en vivo, programas innovadores y películas impresionantes.