¿Tienes una orden judicial? Aquí te contamos cómo podrías eliminarla de tu récord

Durante esta iniciativa, se contará con 20 alguaciles disponibles en un horario de 7 am a 1 pm del miércoles 13 de febrero de 2019. El requisito es que la persona lleve consigo una identificación oficial válida con fotografía.

Sin embargo, existen restricciones para esto, ya que únicamente será aplicable a las personas que cometieron delitos menores no violentos y violaciones de tráfico, tales como una infracción de tránsito no resuelta. Por lo que esto no aplicará a los siguientes crímenes: