Mes de concientización del suicidio: cómo prevenir y qué herramientas están disponibles en Los Ángeles

Mientras tratas de persuadir has lo siguiente:

• No dejes a la persona sola

• Guarda todas las armas de fuego, alcohol, drogas u objetos punzantes que pudieran usarse en un intento de suicidio.

• Lleva a la persona a una sala de emergencias o busca ayuda de un médico o profesional de la salud mental.

• Si la situación no es tan inmediata, puedes sugerir que esta persona hable con un profesional sobre su salud mental.