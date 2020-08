Se lanza una nueva guía de recursos para individuos anteriormente encarcelados y sus familias en medio del Covid-19

Pero ya no hay más tiempo para eso. Por tanto, The Latino Media Collaborative se ha unido a California Black Media para desarrollar herramientas que servirán de apoyo esencial a individuos anteriormente encarcelados y sus familias.

“Cuando las personas completan nuestros programas, tienen más confianza en sí mismo y en mejor posición para obtener y mantenerse en una carrera nueva y emocionante. Se necesita valor para pedir ayuda y esperamos que esta guía sea un recordatorio de que no hay vergüenza en hallar apoyo como muchos otros ya lo han hecho. Queremos ayudarte a dar un paso más allá en tu viaje”, compartió Josefina Santiago, Directora de Desarrollo de la Fuerza Laboral en JVS SoCal y quien ha trabajado por años para garantizar que se eliminen las barreras y las personas puedan buscar empleo.

El esfuerzo de The Latino Media Collaborative y California Black Media significa un gran avance para acceder de forma sencilla, pero clara y directa a recursos imprescindibles que le permitan a las comunidades aprender sobre herramientas valiosas como el empleo y los servicios de salud mental que están a su disposición.

Tanto la Guía de Recursos como la página de Internet www.StepForwardCA.com son un recordatorio para las personas que fueron a prisión y para aquellos que luchan contra el abuso de sustancias, que no están solos y que, aunque se necesita valor para pedir ayuda, sí hay herramientas disponibles que pueden usarse para apoyarlos. Es un claro mensaje de que no están solos.

Únete a la conversación en redes sociales usando los hashtags #OneStepForward y #UnPasoAdelante, y aprende cómo entidades como Community Career Development, Inc - @CCDAJCC; Center for Living and Learning - @CenterforLivingandLearning; Homeboy Industries - @HomeboyIndustries; Soledad Enrichment Action - @soledadenrichmentaction y Los Angeles Regional Reentry Partnership - @LARRP, están marcando la diferencia.