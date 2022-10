Rick Caruso habla sobre su plan como candidato a la alcaldía de Los Ángeles

Ante la crisis de la indigencia que vive Los Ángeles, los presentadores Oswaldo Borraez y Gabriela Teissier preguntaron si Caruso está considerando resolver el problema aumentado más los impuestos para los residentes. Caruso respondió que “no, no creo en aumentar los impuestos. Mi contrincante no quiso comprometerse a no aumentar impuestos, pero yo me comprometí a no hacerlo. Hoy Los Ángeles gasta mil millones de dólares al año en la crisis por la falta de vivienda y sigue empeorando la crisis”.