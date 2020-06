Piden remover estatua de John Wayne de aeropuerto en California tras considerarlo símbolo racista

"Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados hasta un punto de responsabilidad. No creo en dar autoridad y posiciones de liderazgo y juicio a personas irresponsables" . Dijo Wayne en una entrevista de la revista Playboy de 1971, en donde también dio declaraciones intolerantes contra los, los nativos americanos y la comunidad LGBTQ.

Según registros, Wayne también dijo que aunque no toleraba la esclavitud, "no me siento culpable por el hecho de que hace cinco o diez generaciones estas personas eran esclavas".