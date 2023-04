Cómo explorar la identidad y la expresión de género con los niños y las niñas

Aprenda sobre el lenguaje inclusivo y utilícelo en nuestra familia, cuando no conocemos los pronombres preferidos de alguien, decimos “persona”, “personita” o le llamamos por su nombre. Mi hija me escucha dirigirme a los demás con las palabras ‘gente’, ‘amistades’, ‘seres encantadores’ y varias otras palabras creativas. Esto no solo es más inclusivo, sino que proporciona a los niños y niñas el pensamiento crítico que necesitan para romper los estereotipos de género, capacidad y raza. Consulte estos recursos para obtener más información: