Lo confundieron con otra persona, lo detuvieron y terminó en custodia de ICE, ahora una corte confirma que fue un error

El erróneo arresto sucedió el pasado 9 de diciembre de 2018, los cargos, fueron por robo en la ciudad de Redlands en octubre del 2016. Sin embargo, Israel Figueroa Félix (el inocente) le insistió al alguacil que no podía ser así porque en Octubre del 2016 tuvo un bebé con su esposa y él no podía haber andado en esa ciudad en ese año.

Pese a las insistencias sobre su inocencia, el segundo oficial no verificó que el aspecto físico del verdadero sospechoso, describe múltiples tatuajes y tenía una apariencia muy diferente a la del hombre que tenía esposado en el centro West Valley Detention Center, en el condado de San Bernardino, California. Tras pasar 24 horas encerrado, pagó una fianza de $7,500 pero antes de que fuera liberado, la agencia federal Immigration and Customs Enforcement, ICE por sus siglas en inglés, le puso esposas, y en la custodia del ente migratorio permaneció por 64 días.



En total fueron 65 días privado de su libertad, por un crimen que no cometió, además debió costear gastos de abogados, pagó una fianza por $10,000 para poder salir de custodia de inmigración y ahora tiene que cargar 2 monitores de tobillos (uno en cada pie) impuestos por el departamento de Department of Homeland Security. Félix no pudo asistir a múltiples citas prenatales al médico con su esposa, perdió su trabajo, perdió miles y miles de dólares gracias a dos alguaciles que estaban intentos en arrestar a un hombre inocente.