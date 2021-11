Francisco Ugalde se despide de Univision 34 Los Ángeles y revela historias de sus 26 años como reportero

"Nací en la ciudad de Oaxaca, pero me críe en Veracruz, lo que me lleva a decir siempre que soy 'oaxarocho'", dice Ugalde. De su infancia recuerda "ese olor de la cocina es inolvidable. Es mi pasión la cocina, me gusta mucho, pero sobre todo la vida familiar. Yo recuerdo las navidades ahora que están tan próximas con mis abuelos y el árbol de Navidad".