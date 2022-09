“Ese dinero es mío”: Por 30 años trabajó con un Seguro Social, pero cuando fue a reclamar sus beneficios le fueron negados

“Yo saque mi número de Seguro Social en 1979 en Los Ángeles, en una oficina de Seguro Social y tengo 63 años. A mi me corresponden 1,380 dólares mensuales. Y fui a las oficinas y me dicen que no tengo derecho a recibir ese dinero por no tener documentos”, cuenta Mario con gran dolor. “Ese dinero es mío, porque yo lo gané y lo acumulé”.