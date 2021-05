¿Afectará la carga pública su plan de inmigración?

La “carga pública” hace que las personas teman usar beneficios públicos, pero la regla de la carga pública no afectará todas las solicitudes de inmigración. La mayoría de los inmigrantes que se enfrentan a una prueba de carga pública no reciben los beneficios que se toman en cuenta.

Durante la pandemia de COVID-19, las familias de inmigrantes deberían buscar la asistencia que necesitan. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que las pruebas, la prevención o el tratamiento de COVID-19 no se usarán en contra de inmigrantes en una prueba de carga pública. Las reglas relacionadas con los programas de bienestar público e inmigración son confusas, pero los beneficios pueden ayudar a que su familia se mantenga sana y segura en estos tiempos inciertos.

¿Qué es la carga pública?

¿A quién le afecta la prueba de carga pública?

La prueba de carga pública afecta a personas que estén solicitando la residencia permanente por medio de una petición familiar de un ciudadano estadounidense o residente permanente, o a quienes estén solicitando una visa para entrar a los Estados Unidos. Otros casos de inmigración, como asilo, naturalización y deportación en la corte no se verán afectados.

¿A quién no le afecta la carga pública?



Muchos inmigrantes no necesitan preocuparse por la carga pública porque el estatus de inmigración que están solicitando no tiene una prueba de carga pública. Por ejemplo, las siguientes personas no están sujetas a una prueba de carga pública: