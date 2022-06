“Soy un milagro, una sobreviviente”: mujer transgénero funda organización para apoyar a la comunidad LGBTQ

La meta es nunca rendirse y seguir ampliando la educación y los recursos para promover el empoderamiento de las personas trans y crear un cambio en las mentes de una sociedad que aún no los comprende, “somos personas como cualquier otras, no nos juzguen sin conocernos, somo profesionales, podemos crear y ser productivos en nuestra sociedad, lo que pasa es que la sociedad nos ha orillado a vivir en un mundo que no es justo para nosotras por eso vamos a seguir adelante y vamos a asegurarnos de que tengamos una vida digna.