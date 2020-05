YMCA distribuye alimentos durante la crisis del coronavirus en Houston

HOUSTON, Texas. – YMCA distriuirá alimentos para las familias afectadas por la crisis de coronavirus en Houston.

Participan también el Banco de Alimentos de Houston y del condado Montgomery, Brighter Bites, Interfaith Ministries y otras organizaciones.

La oficina del alcalde Sylvester Turner ha ofrecido 5,000 mascarilas que serán distribuídas esta semana en los diferentes YMCA del área.

Estos son los centros de distribución:

Miércoles 27 de mayo

Alief Family YMCA hosted at Alief ISD at Alief ISD Crump Stadium (Brighter Bites Produce Distribution)

12321 Alief Clodine Rd

Houston, TX 77082

9 a.m. until supplies last

M.D. Anderson Family YMCA (Brighter Bites produce la distribución)

705 Cavalcade Street

Houston, TX 77009

9:00 am hasta agotar existencias

Wendel D. Ley Family YMCA (Brighter Bites Produce Distribution)

15055 Wallisville Road

Houston TX, 77049

9:00 am hasta agotar existencias

YMCA Servicios Internacionales (Despensa)

Westpark Dr., Suite 600 Houston, TX 77057

12:00 pm – 2:00 pm

Four Corners Community Center

(Comidas para niños)

15700 Old Richmond Rd. Sugar Land TX 77498

10:00 am – 12:00 pm.

Jueves 28 de mayo:

East End YMCA organizado por AAMA Sanchez Charter School

(Brighter Bites Produce Distribution)

6001 Gulf Freeway

Houston TX 77023

9:00 am hasta agotar existencias

Harriet And Joe Foster Family YMCA (Brighter Bites Produce Distribution) Sitio de distribución de mascarillas 1234 West 34th Street

Houston, TX 77018

9:00 am hasta agotar existencias

Edgar A. Smith Family YMCA (Brighter Bites Produce Distribution) 14650 Highway 3, Webster, TX 77598

9:00 am, hasta agotar existencias

Greater Grace Church (Distribución de alimenetos)

10800 Scott St

Houston, TX 77047

1:00 pm – 6:00 pm

Tellepsen Family YMCA (Despensa)

808 Pease St

Houston, TX 77002

1:30 pm – 4:00 pm.

Aldine-Greenspoint YMCA at Tom Wussow Park (comidas para niños)

Sitio de distribución de mascarillas. Tom Wussow Park 500 Greens Rd.77060

9:00 am – 11:00 am.

Viernes 29 de mayo:

Alief Family YMCA organizaeo en Alief ISD at Alief ISD Crump Stadium (Brighter Bites Produce Distribution)

12321 Alief Clodine RdHouston, TX 77082

9:00 am hasta agotar existencias.

M.D. Anderson Family YMCA (Brighter Bites Produce Distribution)

705 Cavalcade Street

Houston, TX 77009

9:00 am hasta agotar existencias.

Wendel D. Ley Family YMCA (Brighter Bites Produce Distribution)

15055 Wallisville Road

Houston TX, 77049

9:00 am hasta agotar existencias

YMCA International Services (Despensa)

Westpark Dr., Suite 600 Houston, TX 77057

12:00 pm a 2:00 pm.

Iglesia sin Paredes (Distribución de alimentos)

5725 Queenston Blvd.

Houston, TX 77084

1:00 pm a 6:00 pm.

Sábado 30 de mayo:

Aldine-Greenspoint YMCA organizado por North Houston Skate Park (Brighter Bites Produce Distribution)

Sitio de distribución de mascarillas.

Connect YMCA (Brighter Bites Produce Distribution)

Sitio de distribución de mascarillas.

Pasadena Convention Center (Brighter Bites Produce Distribution)

7902 Fairmont Parkway, Pasadena, TX 77505

1:00 pm - hasta agotar existencias.

12351 Kuykendahl Road Houston, TX 77067

9:00 am - hasta agotar existencias.

6700 Bellaire Boulevard,

Houston, TX 77074

9:00 am - hasta agotar existencias.

Para más información visite la página de internet de YMCA

