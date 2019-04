Robots creados por jóvenes inventores invaden la ciudad espacial

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), es una organización internacional sin fines de lucro fundada para incentivar el interés y la participación de los jóvenes en la ciencia y la tecnología así como inspirar a la próxima generación de inventores y de manera divertida (por ejemplo usando figuras de LEGO), aprender conceptos básicos de ingeniería o programar dispositivos para controlar un robot.