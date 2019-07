Regresa a casa salvadoreño que fue deportado hace dos años

“Nosotros, la familia Escobar, podemos pasar la página al siguiente capítulo de nuestras vidas, para tener nuestro sueño americano, el retraso no es la negación, Dios es fiel ". señaló Rose Escobar.

“Durante este difícil viaje que mi familia y yo tuvimos que soportar, aprendí que la familia es lo más importante en la vida. No podré recuperar el momento invaluable que he perdido, pero me aseguraré de hacer todo lo posible para capturar y crear nuevos recuerdos con ellos. Estaré siempre agradecido, gracias desde el fondo de mi corazón”, indicó.