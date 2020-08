Personas que no usen mascarilla en Houston serán amonestadas bajo la orden estatal

HOUSTON, Texas. - La ciudad de Houston comenzará a emitir amonestaciones a todas aquellas personas que no usen mascarillas bajo la orden emitida por el gobierno del estado de Texas para contener el coronavirus, advirtió el alcalde Sylvester Turner.

En conferencia de prensa, el funcionario anunció que ha ordenado al Departamento de Policía de Houston que imponga las amonestaciones a cualquier persona que no use mascarilla o una cubierta facial requerida por la orden obligatoria del estado. La policía no multará a quienes están exentos de su uso.