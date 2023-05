Pero como mi hermana sabe el problema de la niña, ella no puede descuidar de la salud de la niña. A cada rato ella iba a informarles lo que está pasando con la niña, entonces la ignoraron.



Regresó de nuevo a la celda, como le dicen, y de ahí la niña como que medio se desmayó y regresó de nuevo con el médico, a informarle lo que está pasando con ella.



Entonces, en ese entonces fue de que la sacaron del hospital, la sacaron de ahí del centro de la celda para llevarla al hospital y cuando ella llegó al hospital con la niña. La ignoraron. Que se le acercó un médico y le digo qué es lo que tenía la niña. Y la niña ya iba consciente, porque ella fue la que le respondió al médico, que le dijo no, yo me siento mal, no puedo respirar bien y el doctor le dijo que eso es una maña de la niña.



Y entonces le pusieron, le revisaron los pulsos. Y ahí fue que la niña falleció.