“No quiero que se muera”: madre de Houston cuyo esposo tiene coronavirus y necesita un trasplante

“No quiero que se muera, no quiero que le pase nada. Tengo que guardarme mi tristeza porque tengo a mis hijos y ya no puedo ser tan fuerte, siento mucha desesperación”, dijo entre llanto, Rosa Goycochea, esposa del paciente.

La mujer narró a Noticias 45 que la doctora le llamó para informarle que su marido no se encuentra bien de salud y que por su condición necesita de un trasplante.

“No me voy a quedar así y esperar a que me llamen y me digan que ya se murió”, expresó Rosa.