H-E-B extiende de forma temporal sus horas de operaciones en Houston

HOUSTON, Texas . – H-E-B anuncia que extiende de forma temporal sus horas de operaciones de 7:00 am a 10:00 pm y hasta nuevo aviso.

La mayoría de las farmacias H-E-B continuarán operando de 8:00 am a 8:00 pm y ofrecen la entrega a domicilio gratis de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm y los sábados de 10:00 am a 2:00 pm.