Univision Houston se une a Literacy Now en el Día de la Lectura de Houston el 2 de Marzo

Aprender a leer y escribir al nivel adecuado es muy importante para el futuro de los niños. La organización, Literacy Now está dedicada a transformar y empoderar a los niños y las familias a través de la alfabetización. Según esta organización, el 73% de los estudiantes de tercer grado no leen a su nivel de grado y el 41% de los niños del área de Houston no están listos para el kindergarten.