Celebrando el Mes de la Diversidad

Bajo la iniciativa de Univision Contigo se lanzó en el 2020 una campaña que precisamente se enfoca en la diversidad, equidad e inclusión, al igual que la justicia social y racial. En Houston, esta campaña de #UnidosSomosUno se está llevando a cabo en colaboración con dos organizaciones locales sin fines de lucro, Center for the Healing of Racism (El Centro para la Sanación del Racismo) y el Houston Peace and Justice Center (El Centro de Justicia y Paz de Houston). La campaña educativa incluye entrevistas, foros virtuales, y conversaciones en español que destacan el tema de la diversidad, equidad e inclusión.