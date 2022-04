Confianza y supervisión: cómo evitar que los menores de edad sean víctimas de las redes sociales en Houston

Para lograr esa confianza entre hijos y padres es importante no solo preguntarles sobre sus redes sociales, también: "Cómo te está yendo en la escuela, cuáles son tus amigos. ¿Estás jugando algo? Cuéntame de qué se trata, quiero que me enseñes yo quiero aprender junto a ti", explica la trabajadora de Children at Risk.