¿Cómo ayudar a niños con autismo durante la pandemia del coronavirus?

“Muchos padres no saben que hacer y estos niños se desorganizan porque ellos no entienden lo que está pasando”, dijo a Noticias 45 la Dra. Carmen Báez-Franceschi quien recomendó que es muy importante mantener una rutina con una serie de actividades para el niño.

Báez-Franceschi comentó que a un niño con autismo se le debe explicar lo que esta sucediendo de una manera simple y con calma para que no se altere o ponga nervioso.

“Podemos decirles que tenemos que quedarnos aislados para que no nos contagiemos con un catarro un poquito más fuerte y tenemos que quedarnos en casa, comer bien, tomarnos nuestras vitaminas y no exponernos con gente que está enferma para no enfermarnos”, mencionó la doctora.