Autoridades de Houston confirman el arresto de un hombre de 33 años acusado de asesinar al rapero Takeoff

“Puedo decirles que Takeoff no estuvo involucrado en el juego de dados, no estuvo involucrado en la discusión que sucedió afuera, no estaba armado, era un transeúnte inocente", aseguró Michael Burrow, de la división de homicidios de HPD. Patrick Xavier Clark, de 33 años, enfrenta cargos de asesinato.