Procesadora de carne del Valle Central podría pagar $50,000 en multas por no proteger a empleados de COVID-19

La procesadora de carne Central Valley Meat Company en Hanford podría enfrentar multas de hasta $50,000 por no proteger a sus trabajadores del COVID-19.

El miércoles, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (CalOSHA, por sus siglas en in inglés) dijo que ha estado investigando a la compañía cárnica desde el 29 de abril después de recibir quejas. El departamento afirm´ó que la empresa no notificó a los empleados sobre la posible exposición al virus, y no proporcionó cubiertas faciales para los trabajadores.