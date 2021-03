"Hasta dos meses tardan en dar una cita": inmigrantes mexicanos acusan falta de atención en consulado de Fresno

FRESNO, California.- ¿por qué no hay citas en el consulado? se preguntas muchos de los ciudadanos mexicanos residentes en el Valle Central que requieren realizar un trámite oficial. "Quiero sacar mi pasaporte, llevo tiempo llamando y aún no me contestan", se queja Leticia y otros inmigrantes más. Por su parte, la cónsul titular del consulado de México en Fresno respondió a las quejas.

Candelaria es otra ciudadana mexicana que lleva tiempo intentanto tomar una cita con el consulado, y no lo consigue. “Primero se oye un ruido, un ruido como que no está bien la línea y eso hace que la voz se vaya y se venga. No detecta las preguntas que hace la máquina", comenta la mujer quien agrega que "parece que está todo listo y se corta".

Así llevan varios mexicanos intentando sacar pasaporte, matrículas consualres, certificados de nacimiento, defunción, y cartas notariales, entre otros. No obstante, la espera, las quejas y la frustración es larga.

En entrevista con Noticias Univision 21, la cónsul titular de México en Fresno, Adriana González Carrillo se refirió al tema explicando que "las citas por teléfono y por el sito web se abren una vez por semana". Asimismo indica: "cuando les pedimos que vayan ahí a hacer su cita, normalmente cuando no dan una opción es porque no hay más en esa semana. No vayan a pensar que se acabaron las citas para los próximos meses, sino que vamos semana tras semana".

Esto significa que se recomienda llamar los miércoles a primera hora para conseguir una hora de atención en el consulado. Sin embargo, lo que está sucediendo es que grupos inescrupulosos están tomando todas las citas disponibles, y luego las venden a personas con la urgencia de tramitar algún documento.

Eso es fraude, asegura González Carrillo. Por agendar una cita no se cobra, eso es gratis.

“Me dijeron que tenía que marcar los miércoles a las 5 de la mañana, y la mera verdad yo tengo ya casi dos meses de tratar de comunicarme con ellos, y nada”, dice frustrada Leticia.

La línea Mexitel no ha sido cuestionada sólo en Fresno, sino que a nivel país el reclamo es generalizado. Se trata de un centro independiente de llamadas que se encarga de coordinar y programar las horas de atención de los 50 consulados presentes en Estados Unidos.

“El número de teléfono Mexitel lo deja esperando por una hora, y el consulado sobre ruedas no lo deja hacer citas", criticó el periodista Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía.