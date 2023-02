El presunto asesino del policía de Selma estaba en libertad condicional

Dixon estaba en libertad condicional como parte de la Ley AB 109 de California, que permite a “los delincuentes no violentos, no graves y no sexuales, que después de ser liberados de la prisión estatal de California, sean supervisados a nivel local”. Estos los obliga a reportar sus actividades a los funcionarios de libertad condicional del condado, pero no a funcionarios estatales.