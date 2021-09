Lista de ceremonias y eventos de conmemoración al 11 de septiembre a través del Valle Central

La Oficina del Superintendente de las escuelas del condado de Fresno junto con California 9 / 11 Memorial, tendrá el evento One Voice – The Spirit of 9 / 12 student. El evento se enfocará en los estudiantes finalistas compitiendo en un concurso de arte, poesía, con el tema “Spirit of 9 / 12”, cuando todos los estadounidenses se unieron para ayudarse unos a otros. A los ganadores y sus maestros se le otorgará un viaje pagado a la ciudad de Nueva York para visitar el Monumento del 11 de septiembre.