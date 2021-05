Investigan muerte de hispano hallado en un estacionamiento de Fresno

FRESNO, California.- A las 9 de la noche del miércoles, y en las afueras de la pizzería Me-n-Ed's, en el sector Tower Distict de Fresno, fue encontrado inconsciente un hombre de unos 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado aún.

La Policía local dijo que al hombe no lo apuñalaron, tampoco le dispararon. "No tenía lesiones que se consideraran potencialmente mortales". indicó el teniente Paul Cervantes. "No vimos mucha sangre o heridas en su persona" agregó el oficial.