Estos son los horarios y lugares donde el mundo católico celebra a la Virgen de Guadalupe

Miércoles 11 de diciembre:

Jueves 12 de diciembre:

12:00 am: Catedral de San Juan o St. Johns en Fresno, misa de medianoche.

12:00 am: Iglesia Misioneros Guadalupanos de Bakersfield, Las Mañanitas.

4:30 am: Iglesia San Antonio de Padua de Fresno, Las Mañanitas con Mariachi

4:30 am: Iglesia San Pedro Príncipe de los Apóstoles de Lemoore, Las Mañanitas

5:00 am: Iglesia San pedro Príncipe de los Apóstoles de Leemore, danza azteca y posterior misa.

5:00 am: Iglesia San Antonio de Padua de Fresno, misa matutina. Luego de la misa, tendrán menudo, pan dulce y chocolate caliente en el Centro de Eventos

5:00 am: Catedral de San Juan o St. Johns en Fresno, Las Mañanitas.

5:30 am: Catedral de San Juan o St. Johns en Fresno, Misa con el Obispo.

3:00 pm: Masiva Peregrinación Guadalupana en Bakersfield, partiendo en 79 rexland Dr., Bakersfield.

6:30 pm: Iglesia San pedro Príncipe de los Apoóstoles de Leemore, representación escénica de la aparición de la Virgen.