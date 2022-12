Abrígate bien y protege a tus mascotas. Se mantendrán hasta el lunes las temperaturas heladas en el Valle Central

Si se queda afuera

Si no puedes llevar a tu mascota dentro de tu casa, debes considerar que siempre tenga acceso al agua o alimentos. Su espacio debe ser cerrado, seco y lo suficientemente amplio para que se acueste o se siente, pero no demasiado para que no pierda calor. Lo ideal es elevar su cama del nivel del suelo, en ocasiones se recomienda utilizar un recubrimiento como astillas de madera o paja.