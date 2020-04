Coronavirus: Residentes de Firebaugh serán citados si no cumplen con la normativa de quedarse en casa

Principalmente, durante este fin de semana de Pascua, los residentes acostumbran a visitar familiares, no obstante, este 2020, celebrar la Pascua al aire será castigado a quienes sean sorprendidos en otros lugares que no sean sus propios hogares.

"A nadie que NO viva en su dirección, NO se le permite estar en su hogar" indica el comunicado de prensa enviado por la autoridad policial. Del mismo modo, argumenta que la instrucción es por proteger la salud de la comunidad. Se ha comprobado que hay personas que no muestran ningún síntomas, pero son portadores del virus, dice.