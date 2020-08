"Como que no nos conocía": el dolor de los familiares que ven empeorar a un enfermo de coronavirus

HANFORD, California.- Todos celebran y todos esperan ansisosos a este campesino, padre y abuelo de 69 años, quien hace más de un mes mes lucha contra la infección del coronavirus. Su esposa cuenta que cuando se lo llevó la ambulancia, apenas respiraba, y parecía que no la reconocía.

"Yo pensé que a lo mejor no se componía" afirma la mujer, aunque aún mide su entusiasmo por celebrar, pues relata que su marido tiene inflamación en los pulmones y no puede caminar, dos secuelas inmediatas del coronavirus.

Debido a la enfermedad, es primera vez en 48 años de casados que Pablo y María están separados. La incertidumbre de no poder verlo, y de estar lejos la tenía a ella incluso más enferma que la propia infección del COVID-19. "Dos semans que no me dormia ni de día ni de noche"