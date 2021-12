Confirman la llegada a Chicago del primer caso de la variante Ómicron

“Aunque no es sorprendente, esta noticia debería recordar a los habitantes de Chicago la amenaza constante del Covid-19, especialmente mientras las familias se preparan para reunirse durante las vacaciones”, dijo la comisionada de CDPH, la doctora Allison Arwady. “Sabemos cómo frenar la propagación de este virus: hay que vacunarse, recibir una dosis de refuerzo, hacerse la prueba si tiene síntomas o ha estado en contacto con alguien con Covid-19, y mantenerse alejado de otras personas si el resultado de la prueba es positivo. Use una mascarilla en interiores, evite los espacios mal ventilados, practique el distanciamiento social y lávese las manos ”.

El primer caso de Ómicron en los Estados Unidos se informó el 1 de diciembre de 2021, y posteriormente se informaron casos asociados con viajes y no asociados con viajes en varios estados de EEUU.