Anuncian fechas de Taste of Chicago, Jazz Fest y eventos de verano 2023

Chicago SummerDance en toda la ciudad, incluyendo pop-ups y eventos especiales, eventos Night Out in the Parks, programas en el Spirit of Music Garden de Grant Park y la SummerDance Celebration en Millennium Park del 15 de julio al 10 de septiembre; además de la SummerDance Celebration en el Jay Pritzker Pavilion y en todo Millennium Park el 27 de agosto.