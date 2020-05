Piden que se retire del mercado la veladora de "Nuestra Señora de la Cuarentena" con el rostro de la alcaldesa de Chicago

CHICAGO, Illinois. – Causa polémica una veladora con la cara de la alcaldesa Lori Lightfoot . Le llaman, Our Lady of Quarantine, o nuestra Señora de la Cuarentena. Fue creada por una artista para ganar dinero y según explica, para tratar de salvar su negocio de tatuajes en medio del coronavirus.

"La verdad es que nos están negando, dice Álvarez Nos están negando tratamiento en vecindarios como La Villita donde hay casos de COVID-19. Creo que ahora tenemos la mayoría de casos de COVID-19 en la ciudad, en comunidades pobres que desde antes del coronaviurs, no tenían recursos.

"Los vecindarios Latinx de Chicago son actualmente los más afectados por COVID-19", dijo el concejal Ramírez-Rosa. "Les puedo garantizar que los Latinx que se dedican a las devociones marianas, particularmente a Nuestra Señora de Guadalupe, no comprarán estas velas culturalmente ofensivas e insensibles.

Por su parte la artista creadora de la veladora dijo en su cuenta de Instagram que no tenía idea que esto fuera a ofender a mucha gente, pide una disculpa sincera y asegura que solo cumplirá con las ordenes que ya tiene pero que no ya no la venderá más.