En latinos de segunda generación el uso del español continúa en declive

En cuanto a los hijos de padres inmigrantes, las dos profesoras coincidieron que los jóvenes que no tuvieron tanta exposición al lenguaje no tienen la culpa de no saber el español, pero que sí tienen el compromiso de buscar el lenguaje, refiriéndose a aprenderlo por su parte. Sin embargo, Betancourt-Ciprián añade que allí también hay dificultades. “Es el tiempo y el dinero que tendrías que invertir... pero no todo el mundo tiene el tiempo”.