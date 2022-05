Inicia la temporada de festivales: esta es la lista completa en Chicago

3: Margarita Night (Highwood)

4 al 7: Out Of Space (Evanston)

4 al 7: Windy City Smokeout (Near West Side)

5 al 7: Chicago Brewing District's Dancing in the Streets (West Town)

5-7: Festa Italiana (Naperville)

6: Chalk Howard Street Festival (Rogers Park)

6: Heroes, Hogs and Hot Rods (Manteno)

6: Old Irving Park Beer & BBQ Challenge

6 y 7: LatiNxt Music Festival (Near North Side)

6 y 7: Vintage Days (Long Grove)

6 y 7: World of Faeries Festival (South Elgin)

11 al 21: Illinois State Fair (Springfield)

12 al 14: Retro on Roscoe (Roscoe Village)

13: Farm & Barn Fest (Mokena)

13: Joliet Blues Festival

13: Noche Caribeña (Near North Side)

13 y 14: My House Music Festival (Pilsen)

13 y 14: Naper Nights (Naperville)

13 y 14: Thirsty Ears Festival (Ravenswood)

18: Clark After Dark (Near North Side)

19 al 21: Glenwood Avenue Arts Fest (Rogers Park)

19 al 21: Ribfest Chicago (North Center)

19 al 21: Ruidofest (West Town)

20: Chicago Caribbean Carnivale (Hyde Park)

20-21: Chicago Air and Water Show (Near North Side)

20-21: Pilsen Fest

20 y 21: Sangria Festival (Humboldt Park)

27: West Chicago Food Festival

27: ZooBrew (Brookfield)

27 y 28: Port Clinton Art Festival (Highland Park)