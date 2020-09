Incluyen a 24 condados de Illinois en nivel de advertencia por la pandemia

CHICAGO, Illinois.- El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) informó hoy que 24 condados del estado han alcanzado un nivel de advertencia por la proliferación del Covid-19.

Las demarcaciones son: Bond, Bureau, Cass, Clinton, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Edwards, Effingham, Greene, Jasper, Jo Daviess, Lawrence, Madison, Marion, Rock Island, St. Clair, Shelby, Washington, Wayne, Williamson, Wabash y Union.

Aunque varían las razones por las que los condados alcanzan un nivel de advertencia, algunos de los factores comunes por aumento de casos y brotes del coronavirus están asociados con fiestas universitarias, así como con equipos deportivos universitarios, grandes reuniones y eventos, bares y clubes, bodas y funerales.

También influyen los brotes en centros de cuidado a largo plazo como asilos, centros correccionales, plantas de fabricación y escuelas, además del aumento de la transmisión general del virus en la comunidad.

Los funcionarios de salud pública atribuyen los brotes a las personas que no se distancian socialmente, que se reúnen en grandes grupos y que no se cubren la cara.

También cuenta que algunas comunidades carecen de acceso a pruebas clínicas antes de que las personas presenten síntomas. En algunos condados, la policía local y diversos sectores no están aplicando importantes medidas de mitigación, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Además, algunas personas se niegan a participar en el rastreo de contactos y no brindan información sobre contactos cercanos con posible exposición al virus, ni responden el teléfono.

Varios condados están tomando acciones rápidas e implementando medidas de mitigación para ayudar a desacelerar la propagación del virus, incluido el aumento de pruebas y enfatizando su importancia, contratando a más rastreadores de contactos, trabajando con escuelas, reuniéndose con líderes locales y educando a empresas y grandes foros sobre la importancia de los protocolos de seguridad sanitaria.