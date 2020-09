Imponen nuevas restricciones al sureste de Illinois por el resurgimiento de la pandemia

CHICAGO, Illinois.- Si el área metropolitana limítrofe con Missouri no reduce drásticamente su número de casos de coronavirus para el miércoles, el estado impondrá nuevas restricciones para frenar la propagación, dicen los funcionarios locales y estatales. El presidente del condado St. Clair, Mark Kern, indicó que las nuevas restricciones, que incluyen la prohibición del servicio en interiores en bares y restaurantes, son inevitables. "No creo que sea posible llegar al nivel que el estado quiere ver para el miércoles", dijo Kern. "Entonces, tenemos que prepararnos para retroceder (la reapertura)". El Departamento de Salud Pública de Illinois permitió que los bares y restaurantes reabrieran a fines de junio, después de meses de aislamiento social por la llegada del Covid-19. Pero los casos en la región metropolitana del sureste de Illinois han aumentado de manera constante desde julio y no muestran signos de desaceleración. Los funcionarios de salud pública culpan a las grandes reuniones privadas, las multitudes en bares y restaurantes y las reglas laxas en el cercano Missouri por la propagación.

Los funcionarios de salud monitorean el porcentaje de pruebas que dan positivo, entre otras métricas, para determinar cuándo una región necesita revertir la reapertura. Incluso si la gente no está muriendo por el virus, mantener bajo el número de casos evita que los hospitales se vean abrumados por personas extremadamente enfermas, dijo la directora del IDPH, la doctora Ngozi Ezike.

El área metropolitana del sureste de Illinois -que incluye los condados St. Clair, Madison, Randolph, Clinton, Monroe, Bond y Washington- fue la primera región del estado en ver un resurgimiento peligroso de la pandemia que provocó nuevas restricciones el pasado 18 de agosto. Eso siguió a tres días consecutivos de 8% de positividad de la prueba.

La semana pasada, los condados de Will y Kankakee en el norte de Illinois se convirtieron en la segunda región en ver restricciones más severas que las del metro-este. El gobernador J.B. Pritzker dijo que fue un error usar diferentes estándares en la región y planea hacerlos coincidir esta semana.

Se requieren máscaras o cubiertas faciales en todo el estado en lugares públicos donde no es posible mantener una distancia de 6 pies de los demás. Las reuniones están limitadas a 50 personas o menos en todo el estado.

Aquí están las restricciones esperadas en la Región 4, es decir el metro-este, a partir del miércoles 2 de septiembre.

Todos los bares y restaurantes deben cerrar a las 11:00 de la noche, no pueden ofrecer servicio en interiores, solamente en exteriores, múltiples comensales no pueden sentarse en la misma mesa, que debe estar separada seis pies de las demás. Los eventos sociales están limitados a 25 personas o al 25% de la capacidad del establecimiento.

Una vez que la región entre en la nueva fase de restricciones, IDPH monitoreará la tasa de positividad durante dos semanas. Si la tasa de positividad promedia menos de o igual al 6.5% durante esas dos semanas, la región regresará a la Fase 4 en el plan Restore Illinois del estado.

La Fase 4 permite el servicio en interiores en bares y restaurantes con aforo limitado.

Si la tasa de positividad de la región promedia entre 6.5% y 8%, las cosas seguirán igual y el IDPH continuará monitoreando para ver si se necesitan restricciones adicionales. Si la región supera el 8% de positividad de la prueba después de dos semanas, se implementarán más restricciones.

Las métricas regionales más recientes se pueden encontrar en dph.illinois.gov/regionmetrics.