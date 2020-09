Illinois teme la propagación de la pandemia el próximo fin de semana feriado

CHICAGO, Illinois.- El gobernador J.B. Pritzker y los funcionarios de salud de Illinois están enfatizando la necesidad de usar máscaras adecuadamente, cubriendo la nariz y la boca, y el distanciamiento social durante las reuniones con amigos y familiares el fin de semana del Día del Trabajo, mientras el COVID-19 continúa propagándose por todo el estado. El gobernador dijo este miércoles que durante las últimas dos semanas, nueve de las 11 regiones de salud de Illinois han visto cómo sus tasas de positividad por el coronavirus continúan aumentando. Cuatro de esas regiones han subido un punto porcentual completo o más durante ese periodo. Al igual que durante el fin de semana del 4 de julio, Pritzker dijo que está "muy preocupado" por el riesgo de propagación en reuniones como picnics y barbacoas en los patios traseros durante el feriado. “Sabemos que gran parte de la propagación que está ocurriendo en Illinois en realidad está ocurriendo en estas (reuniones)”, dijo. “No son entornos públicos, a menudo son entornos privados y la gente suele bajar la guardia pensando 'Bueno, estoy en casa' o 'Estoy en la casa de alguien que conozco'. Pero la realidad es que no sé dónde han estado todos los que están allí". El subdirector del Departamento de Salud Pública de Illinois, Amaal Tokars, agregó que incluso las pequeñas reuniones familiares de este fin de semana "deben verse diferentes" a las del pasado, ya que las tácticas adecuadas de prevención de la propagación del virus son necesarias. El IDPH anunció el miércoles 2,128 nuevos casos confirmados de COVID-19 en Illinois durante las últimas 24 horas, incluidas 27 muertes adicionales. Eso eleva el total estatal desde el inicio de la pandemia a 238,643 casos y 8,091 muertes. Según los datos del IDPH, se realizaron 32,751 pruebas en las últimas 24 horas y menos de 23,000 pruebas se realizaron un día antes. Eso está muy por debajo de las 40,000 a 50,000 pruebas diarias que se habían visto de forma regular en las semanas anteriores.

Si bien actualmente se han informado todos los resultados, Tokars dijo que su Departamento está lidiando con un "problema tecnológico menor" en su sistema de procesamiento de datos utilizado para informar públicamente la cantidad de pruebas.

"Esto se está trabajando con urgencia", dijo, "y esperamos que se solucione muy pronto".

Nicholas Soulakis, profesor asistente en la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern, dijo que 75 de los 102 condados de Illinois han establecido nuevos máximos de siete días para los casos activos confirmados.

En los últimos 60 días, ha habido más de 1,400 casos de COVID-19 y contactos asociados con bares, según Soulakis, con mayor frecuencia en áreas urbanas y suburbanas como Chicago y los condados circundantes.

En las últimas dos semanas, también hubo un solo brote de al menos 14 casos que se cree está relacionad con el regreso de estudiantes universitarios al campus.

Actualmente 30 condados se encuentran en un nivel de advertencia y dos regiones, Metro East y South Suburban, están sometidas a nuevas medidas de mitigación contra la pandemia que requieren el cierre del servicio de comedor y bar en interiores, y un límite de 25 invitados o el 25% de la capacidad total del establecimiento.

Pritzker dijo que la decisión de implementar esas medidas no se tomó a la ligera y que no se impondrían "si no hubiera evidencia de una creciente propagación del virus en estas áreas".

“Quiero que la gente vuelva a trabajar y encuentre nuevas oportunidades para ellos y sus familias”, indicó. “Pero el mayor obstáculo para restaurar la vitalidad económica de nuestra nación es el virus. Hasta que lo tengamos bajo control ... vamos a luchar por nuestra recuperación económica con un brazo atado a la espalda”.