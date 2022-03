Fracasan nuevamente las negociaciones para resolver la huelga del Distrito Escolar 209

“Los hechos no mienten. Tenemos la tasa de retención de maestros más baja (82 %), el pago inicial más bajo y el salario promedio más bajo del área. Y no podemos llenar numerosos puestos docentes abiertos en casi todas las materias. Mientras tanto, el distrito tiene suficiente para pagar los salarios de administrador más altos del área y depositar un superávit multimillonario. Todo lo que pedimos es un salario que sea competitivo y atraiga y retenga a los excelentes educadores, algo que los estudiantes se merecen. El Distrito 209 puede pagar nuestra propuesta y mantenerse dentro del presupuesto. Estamos consternados de que un distrito con los recursos que tiene Proviso no termine esta huelga por una cantidad tan pequeña.